В регионе будет развернут полевой лагерь на тысячу коек.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; www.globallookpress.com / RAINER UNKEL via www.imago-image, Josef Vostarek

Военную технику и личный состав Минобороны РФ оперативно перебросили в Красноярский край для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Северо-Енисейский район, где произошла вспышка заболевания, направлены самолеты Ил-76, а также 60 военнослужащих и 55 единиц спецтехники. Кроме того, там силами военных в поселке Еруда будет развернут полевой лагерь на тысячу коек.

«Всего совершено 20 самолеторейсов для переброски в район выполнения задач 60 военнослужащих и 55 единиц специальной военной техники», — говорится в сообщении.

Отряд для оказания помощи в борьбе с COVID-19 был сформирован согласно поручению президента РФ Владимира Путина. Вместе с новоприбывшими в регионе работают более 200 военнослужащих, среди них 77 — врачи. Также в Красноярский край доставлено 100 единиц специальной военной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере у 300 вахтовиков на золотом прииске под Красноярском выявлен COVID-19.

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