Не все туристы понимают, как вести себя в самолете.

Стюардессы рассказали, какие действия пассажиров их нервируют

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Стюардессы американских авиакомпаний рассказали, какие действия пассажиров в самолете их больше всего нервируют. Об этом сообщает издание Daily Express.

Первое, что напрягает бортпроводниц, когда туристы сидят в наушниках и некоторую информацию приходится повторять дважды. Например, во время раздачи еды.

«Тогда вам приходится повторять одно и то же снова и снова», — поделилась одна из бортпроводниц.

Также, по словам стюардесс, их нервирует, если пассажир начинает тыкать в них пальцем, чтобы обратиться, а не нажимает кнопку вызова персонала. Это неуважительно и сбивает с работы.

Но хуже, если турист нажимает эту кнопку по любой причине. По словам одной из бортпроводницы, это может помешать помочь действительно нуждающемуся пассажиру.

«Постоянно нажимать на кнопку вызова стюардессы — эгоистично, ведь так персонал может пропустить действительно важный вызов, когда другому пассажиру, например, понадобится медицинская помощь», — пояснила она.

Бывают случаи, когда пассажиры заказывают платную еду или напитки, а потом отказываются их оплачивать. Как раз с такой ситуацией столкнулась одна из стюардесс. Однажды туристы: парень с девушкой заказали выпить, а потом сообщили, что у них нет денег.

«Когда пришло время платить, они самодовольно засмеялись и сказали, что у них нет средств для оплаты. Они думали, что это сойдет им с рук, но они ошибались», — уточнила сотрудница авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликован план открытия Европы для туристов.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?

Последние новости

16:00
«Летел за сотку!» — Очевидец о жутком ДТП в Петербурге, где такси сбило женщину
15:52
«Рыдаюююю!» — Тимур Родригез довел фанатов до истерики
15:45
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?
15:37
Прокуратура Москвы занялась утечкой данных о нарушителях самоизоляции
15:32
Стюардессы рассказали, какие действия пассажиров их нервируют
15:23
Приключения американца в России. Как сын Эллы Фицджеральд застрял в Ярославле?

Сейчас читают

Мужчины с какими именами склонны к изменам?
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок