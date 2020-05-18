Стюардессы рассказали, какие действия пассажиров их нервируют

Стюардессы американских авиакомпаний рассказали, какие действия пассажиров в самолете их больше всего нервируют. Об этом сообщает издание Daily Express.

Первое, что напрягает бортпроводниц, когда туристы сидят в наушниках и некоторую информацию приходится повторять дважды. Например, во время раздачи еды.

«Тогда вам приходится повторять одно и то же снова и снова», — поделилась одна из бортпроводниц.

Также, по словам стюардесс, их нервирует, если пассажир начинает тыкать в них пальцем, чтобы обратиться, а не нажимает кнопку вызова персонала. Это неуважительно и сбивает с работы.

Но хуже, если турист нажимает эту кнопку по любой причине. По словам одной из бортпроводницы, это может помешать помочь действительно нуждающемуся пассажиру.

«Постоянно нажимать на кнопку вызова стюардессы — эгоистично, ведь так персонал может пропустить действительно важный вызов, когда другому пассажиру, например, понадобится медицинская помощь», — пояснила она.

Бывают случаи, когда пассажиры заказывают платную еду или напитки, а потом отказываются их оплачивать. Как раз с такой ситуацией столкнулась одна из стюардесс. Однажды туристы: парень с девушкой заказали выпить, а потом сообщили, что у них нет денег.

«Когда пришло время платить, они самодовольно засмеялись и сказали, что у них нет средств для оплаты. Они думали, что это сойдет им с рук, но они ошибались», — уточнила сотрудница авиакомпании.

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