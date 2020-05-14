Загранпаспорт не выбрасывать? Опубликован план открытия Европы для туристов

Еврокомиссия опубликовала руководство по восстановлению туризма в Европе летом 2020 года после пандемии коронавируса. План по открытию стран Шенгенской зоны для путешественников представлен на официальном сайте органа власти.

В документах отмечается, что прежде, чем запускать отдыхающих, странам необходимо постепенно возобновить свободное передвижение и снять внутренний пограничный контроль — прежде всего, между государствами со схожей эпидемиологической ситуацией.

Также важно возобновить перевозки пассажиров на различных видах транспорта и восстановить работу объектов туристической инфраструктуры: отелей, гостиниц, парков, пляжей, ресторанов, баров и кафе. Причем их работа должна осуществляться с учетом новых принципов безопасности.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала государствам разработать для туристов специальные приложения на основе анонимных данных, которые позволят отслеживать потенциальные риски инфицирования COVID-19 и вовремя о них оповещать.

Вместе с тем странам Евросоюза предлагается сделать туристические ваучеры максимально привлекательной альтернативой возмещения денежных средств путешественникам за отмененные из-за распространения коронавируса поездки.

Отмечается, что все предложенные меры носят рекомендательный характер для стран ЕС. Окончательные решения об открытии границ власти государств будут принимать самостоятельно.

Ранее Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних границ Европы. Предположительно, датой возобновления поездок между странами может стать 15 июня.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда россияне смогут отдохнуть на курортах Краснодарского края и Крыма.