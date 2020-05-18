Почему создаваемый Россией «морской монстр» напугал американцев?

По словам военного эксперта Вадима Козюлина, технология, разработанная еще при Советском Союзе, крайне перспективна.

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Фото, видео: Ckbspk.ru; YouTube / Interaffairs

Профессор академии военных наук Вадим Козюлин в интервью ФАН рассказал, почему создаваемый Россией «морской монстр» «Чайка» А-050 так напугал американцев. Эксперт отметил, что перспективная разработка высокоскоростных экранопланов велась еще при Советском Союзе и по ряду причин была приостановлена. В настоящее время проект возрождается и в 2020–2021 годах действующие экземпляры можно будет увидеть «в металле».

«„Каспийский монстр“ это старое название, которое родилось в 70-е годы, когда американцы впервые обнаружили „Лунь“. Тогда это было какое-то странное транспортное средство, которое выглядело, как гибрид самолета и корабля, и поскольку для них это был очень большой сюрприз, его назвали „Каспийским монстром“», — сказал Вадим Козюлин.

Военный аналитик уверен, что новое поколение высокоскоростных судов «Чайка» А-050 сможет участвовать в проведении морских операций, которые станут полной неожиданностью для потенциального противника РФ. Машина сможет нести на себе различные виды оружия.

Российскую технологию уже оценили китайские военные. В Поднебесной отметили, что возможность быстро перебросить войска по воде на большое расстояние является актуальной в условиях непростых отношений с США. По словам Вадима Козюлина, спрос на экранопланы будет велик в Азиатско-тихоокеанском регионе.

«Китай, Япония, я знаю, что Шри-Ланка была заинтересована и рассматривала вариант покупки такой техники. Экраноплан — это очень хорошее транспортное средство, которое точно также отлично подойдет для решения военных задач. Надо учитывать, это по сути такой же военный корабль, который может выполнять как десантные, так и ударные операции. Ну, и конечно на них можно будет размещать различные виды ракетного вооружения, собственно, поэтому его и назвали „морским монстром“», — заключил Вадим Козюлин.

Экраноплан «Чайка» — высокоскоростное судно на аэродинамической воздушной подушке. Машина сможет передвигаться по воде, льду и ровной степи. Мощные авиадвигатели позволят экраноплану разогнаться до 450 километров в час.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американское издание рассказало о «морском монстре» России.

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