Виртуальное шествие «Бессмертного полка» продлится до «последнего солдата»
Организаторы акции заявили, что обязательно покажут все портреты участников Великой Отечественной, которых было зарегистрировано более трех миллионов.
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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
Виртуальное шествие Бессмертного полка продлится еще как минимум неделю. Это связано с огромным количеством заявок на участие, их более трех миллионов. Впервые акция проходит онлайн из-за ограничительных мер.
Как заявляют организаторы, они покажут обязательно все портреты участников Великой Отечественной. Кроме того, к виртуальному шествию очень высокий интерес, причем, фиксируют много посетителей из-за рубежа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян.
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