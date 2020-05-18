Виртуальное шествие Бессмертного полка продлится еще как минимум неделю. Это связано с огромным количеством заявок на участие, их более трех миллионов. Впервые акция проходит онлайн из-за ограничительных мер.

Как заявляют организаторы, они покажут обязательно все портреты участников Великой Отечественной. Кроме того, к виртуальному шествию очень высокий интерес, причем, фиксируют много посетителей из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян.