На острове Котлин до сих пор располагается военно-морская база Балтийского флота, днем основания которого считается 18 мая 1703 года, когда в Финском заливе была одержана первая российская морская победа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

День рождения сегодня отмечает город, который по праву считается колыбелью российского флота. 316 лет назад был основан Кронштадт. Его историческая часть входит в список Всемирного наследия Юнеско. Здесь расположены больше 300 памятников истории: Морской собор, форты и доки.

На острове Котлин до сих пор располагается военно-морская база, хотя большинство кораблей Балтийского флота находятся в Калининградской области. Но именно в Финском заливе 18 мая 1703 года была одержана первая российская морская победа. И этот день считается основанием Балтийского флота. На сегодняшний день он располагает надводными, сухопутными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны. Настоящая гордость Балтики — новейшие корветы, оснащенные ударным комплексом «Уран». Такие корабли способны решать задачи не только вблизи боевого базирования, но и в Северной Атлантике, Средиземном море и даже в Индийском океане.

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