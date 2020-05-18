День рождения сегодня отмечает город, который по праву считается колыбелью российского флота. 316 лет назад был основан Кронштадт. Его историческая часть входит в список Всемирного наследия Юнеско. Здесь расположены больше 300 памятников истории: Морской собор, форты и доки.

На острове Котлин до сих пор располагается военно-морская база, хотя большинство кораблей Балтийского флота находятся в Калининградской области. Но именно в Финском заливе 18 мая 1703 года была одержана первая российская морская победа. И этот день считается основанием Балтийского флота. На сегодняшний день он располагает надводными, сухопутными и подводными силами, авиацией, войсками противовоздушной обороны. Настоящая гордость Балтики — новейшие корветы, оснащенные ударным комплексом «Уран». Такие корабли способны решать задачи не только вблизи боевого базирования, но и в Северной Атлантике, Средиземном море и даже в Индийском океане.