Певица порадовала своего супруга и подписчиков ярким кадром в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Наташа Королева порадовала подписчиков весенним снимком. Певица выложила в свой профиль в Instagram фото, наполненное яркими красками и теплом. Сама Наталья предстала перед фанатами в зеленом платье с узорами. Сверху на Королевой надет прозрачный плащ. Певица смотрит умиротворенным взглядом вдаль.

«Весна», — подписала фото артистка.

Instagram @koroleva__star

Фанаты восхитились снимком и отметили красоту певицы.

«Супер! Очень удачное фото!»;

«Яркая, сочная! Самая лучшая и самая красивая»;

«Наташа как всегда красавица, искрящаяся позитивом и добром», — написали подписчики.

Не удержался от комментария и супруг Натальи Королевой — Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.

«Огонь!» — написал бодибилдер.

В последнем интервью в передаче Андрея Малахова Наталья Королева рассказала, почему она ушла от первого мужа — Игоря Николаева. По словам певицы, причиной развода стал проблемный характер супруга.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — объяснила Королева.

Кстати, подписчики в комментариях под снимком певицы отметили, что с интересом смотрели эфир передачи.

«Эфир с вами и Малаховым — супер!!! Какая вы теплая, живая, лучистая, потрясающая женщина»;

«Посмотрели программу у Малахова всей семьей на одном дыхании, вы супер, и у вас прекрасная семья и коллектив, у вас прекрасно получается общаться с людьми разного поколения!» — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан показал «идеальные кубики».

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