«Огонь!» — Тарзан восхитился «весенним» снимком своей жены
Певица порадовала своего супруга и подписчиков ярким кадром в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Наташа Королева порадовала подписчиков весенним снимком. Певица выложила в свой профиль в Instagram фото, наполненное яркими красками и теплом. Сама Наталья предстала перед фанатами в зеленом платье с узорами. Сверху на Королевой надет прозрачный плащ. Певица смотрит умиротворенным взглядом вдаль.
«Весна», — подписала фото артистка.
Фанаты восхитились снимком и отметили красоту певицы.
«Супер! Очень удачное фото!»;
«Яркая, сочная! Самая лучшая и самая красивая»;
«Наташа как всегда красавица, искрящаяся позитивом и добром», — написали подписчики.
Не удержался от комментария и супруг Натальи Королевой — Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан.
«Огонь!» — написал бодибилдер.
В последнем интервью в передаче Андрея Малахова Наталья Королева рассказала, почему она ушла от первого мужа — Игоря Николаева. По словам певицы, причиной развода стал проблемный характер супруга.
«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — объяснила Королева.
Кстати, подписчики в комментариях под снимком певицы отметили, что с интересом смотрели эфир передачи.
«Эфир с вами и Малаховым — супер!!! Какая вы теплая, живая, лучистая, потрясающая женщина»;
«Посмотрели программу у Малахова всей семьей на одном дыхании, вы супер, и у вас прекрасная семья и коллектив, у вас прекрасно получается общаться с людьми разного поколения!» — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан показал «идеальные кубики».
Читайте также
76%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?