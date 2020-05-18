Тюлененок предпринял отчаянную попытку бегства из петербургского центра реабилитации морских млекопитающих. Об этой истории рассказали участники Фонда друзей балтийской нерпы во ВКонтакте.

Однако задумка не удалась — несмышленыш не смог покинуть здание, заблудившись в коридорах.

На фото «беглец» в прямом смысле слова сидит, как будто это человек, в углу, прислонившись к стене. Его огромные темные глаза у большинства пользователей сети вызвали неимоверное сочувствие — они разглядели в них вселенскую печаль и растерянность.

ВКонтакте @sealrescue

В комментариях грусть млекопитающего объяснили тем, что «он же не знает, что его отпустят, и не осознает своей необходимости пребывания» в центре реабилитации.

Также многие пользователи предположили, что теперь этот тюлененок затмит славу героя мемов — «Ждуна».

В марте на берегу Финского залива под Петербургом спасатели обнаружили очередного оставшегося без родителей детеныша нерпы. Это оказалась девочка, которую назвали Марта. Она была крайне ослаблена — вес составлял чуть более пяти килограммов. После оказания необходимой помощи животное пошло на поправку.