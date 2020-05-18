Очаровательное существо в итоге уселось в углу погрустить.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @sealrescue

Тюлененок предпринял отчаянную попытку бегства из петербургского центра реабилитации морских млекопитающих. Об этой истории рассказали участники Фонда друзей балтийской нерпы во ВКонтакте.

Однако задумка не удалась — несмышленыш не смог покинуть здание, заблудившись в коридорах.

На фото «беглец» в прямом смысле слова сидит, как будто это человек, в углу, прислонившись к стене. Его огромные темные глаза у большинства пользователей сети вызвали неимоверное сочувствие — они разглядели в них вселенскую печаль и растерянность.

ВКонтакте @sealrescue

В комментариях грусть млекопитающего объяснили тем, что «он же не знает, что его отпустят, и не осознает своей необходимости пребывания» в центре реабилитации.

Также многие пользователи предположили, что теперь этот тюлененок затмит славу героя мемов — «Ждуна».

В марте на берегу Финского залива под Петербургом спасатели обнаружили очередного оставшегося без родителей детеныша нерпы. Это оказалась девочка, которую назвали Марта. Она была крайне ослаблена — вес составлял чуть более пяти килограммов. После оказания необходимой помощи животное пошло на поправку.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака

Последние новости

21:56
Тюлененок пытался сбежать из центра реабилитации, но заплутал в коридорах — фото
21:39
Садальский рассказал, как Голубкина обольстила «шейха» в квартире Максаковой
21:27
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией COVID-19
21:18
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
21:15
Инсульт и инфаркт: Чем еще грозит переизбыток сахара в крови?
21:05
Тима Белорусских покорил зрителей фееричным выступлением на VK Fest

Сейчас читают

Что ждать от ретроградной Венеры и как она влияет на личную жизнь?
Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок