Тюлененок пытался сбежать из центра реабилитации, но заплутал в коридорах — фото
Очаровательное существо в итоге уселось в углу погрустить.
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Фото, видео: ВКонтакте @sealrescue
Тюлененок предпринял отчаянную попытку бегства из петербургского центра реабилитации морских млекопитающих. Об этой истории рассказали участники Фонда друзей балтийской нерпы во ВКонтакте.
Однако задумка не удалась — несмышленыш не смог покинуть здание, заблудившись в коридорах.
На фото «беглец» в прямом смысле слова сидит, как будто это человек, в углу, прислонившись к стене. Его огромные темные глаза у большинства пользователей сети вызвали неимоверное сочувствие — они разглядели в них вселенскую печаль и растерянность.
В комментариях грусть млекопитающего объяснили тем, что «он же не знает, что его отпустят, и не осознает своей необходимости пребывания» в центре реабилитации.
Также многие пользователи предположили, что теперь этот тюлененок затмит славу героя мемов — «Ждуна».
В марте на берегу Финского залива под Петербургом спасатели обнаружили очередного оставшегося без родителей детеныша нерпы. Это оказалась девочка, которую назвали Марта. Она была крайне ослаблена — вес составлял чуть более пяти килограммов. После оказания необходимой помощи животное пошло на поправку.
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