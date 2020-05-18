Очевидцы записали видео момента стрельбы из квартиры в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента стрельбы на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь из окна жилого дома на улице Малышева.

В момент инцидента кадры были сняты в одной из квартир. На них отчетливо слышны раздающиеся выстрелы.

Как рассказали очевидцы, мужчина стрелял очередью примерно в течение получаса. Все началось около 17.30 по московскому времени. Информация о пострадавших не поступала.

Сейчас на месте ЧП дежурит полиция. С предполагаемым стрелком переговоры ведет СОБР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленник, предположительно, стрелял из охолощенного оружия очередями.