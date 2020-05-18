Очевидцы записали видео момента стрельбы из квартиры в Москве
На записи, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, слышны выстрелы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / Radedzki; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента стрельбы на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь из окна жилого дома на улице Малышева.
В момент инцидента кадры были сняты в одной из квартир. На них отчетливо слышны раздающиеся выстрелы.
Как рассказали очевидцы, мужчина стрелял очередью примерно в течение получаса. Все началось около 17.30 по московскому времени. Информация о пострадавших не поступала.
Сейчас на месте ЧП дежурит полиция. С предполагаемым стрелком переговоры ведет СОБР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленник, предположительно, стрелял из охолощенного оружия очередями.
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