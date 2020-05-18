«Смешарики» вернулись: премьера новых серий состоялась в онлайн-кинотеатре

Российский анимационный сериал «Смешарики» возвращается на экраны после десятилетней паузы. Премьера новых эпизодов состоялась 18 мая на платформе «КиноПоиск HD». Как заверила продюсер проекта Юлия Николаева, в мультфильмах по-прежнему будут подниматься «актуальные темы для зрителей разных возрастов — о жизни, друзьях, взаимопонимании».

Причем истории все — «с двойным дном», то есть «когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям».

«Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала», — приводит ее слова ТАСС.

Для воссоздания той творческой атмосферы, которая царила в коллективе создателей «Смешариков» в 2003 году, когда они впервые приступили к проекту, вновь была собрана большая часть той команды.

Зрителей ждет встреча с полюбившимися героями: интеллигентным Ежиком, задумчивым Лосяшем, нерасторопным Копатычем, артистичным Кар-Карычем, мудрой Совуньей, находчивым Пином, кокетливой Нюшей, любознательным Крошем, поэтичным Барашем. Компания друзей, как обычно, попадает в интересные и поучительные жизненные ситуации, которые знакомы каждому.

На телевизионных экранах новые серии выйдут осенью.

Популярность «Смешариков» давно перешла границы России. Особую любовь мультсериал снискал в Китае. Год назад российские и китайские мультипликаторы заключили соглашение о совместном создании мультфильма «Панда и Смешарики».

Также сериал, переведенный на 15 языков, с успехом шел в США и еще порядка в 60 странах.

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