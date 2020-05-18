После десятилетнего перерыва зрители вновь увидели любимых героев — Нюшу, Лосяша, Копатыча и других.

«Смешарики» вернулись: премьера новых серий состоялась в онлайн-кинотеатре

Фото: Wikipedia.org / Студия компьютерной анимации «Петербург» - Кадр из заставки мультсериала "Смешарики"

Российский анимационный сериал «Смешарики» возвращается на экраны после десятилетней паузы. Премьера новых эпизодов состоялась 18 мая на платформе «КиноПоиск HD». Как заверила продюсер проекта Юлия Николаева, в мультфильмах по-прежнему будут подниматься «актуальные темы для зрителей разных возрастов — о жизни, друзьях, взаимопонимании».

Причем истории все — «с двойным дном», то есть «когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям».

«Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала», — приводит ее слова ТАСС.

Для воссоздания той творческой атмосферы, которая царила в коллективе создателей «Смешариков» в 2003 году, когда они впервые приступили к проекту, вновь была собрана большая часть той команды.

Зрителей ждет встреча с полюбившимися героями: интеллигентным Ежиком, задумчивым Лосяшем, нерасторопным Копатычем, артистичным Кар-Карычем, мудрой Совуньей, находчивым Пином, кокетливой Нюшей, любознательным Крошем, поэтичным Барашем. Компания друзей, как обычно, попадает в интересные и поучительные жизненные ситуации, которые знакомы каждому.

На телевизионных экранах новые серии выйдут осенью.

Популярность «Смешариков» давно перешла границы России. Особую любовь мультсериал снискал в Китае. Год назад российские и китайские мультипликаторы заключили соглашение о совместном создании мультфильма «Панда и Смешарики».

Также сериал, переведенный на 15 языков, с успехом шел в США и еще порядка в 60 странах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке.

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