В Японии создали 3D-мультфильм о Чебурашке

Первый 3D-мультфильм о Чебурашке создали в Стране восходящего солнца. Трансляцию нового аниме началась на официальном японском сайте персонажа, передает портал Animenewsnetwork.com. За два дня выложенный на Youtube ролик набрал 40 тысяч просмотров. Персонажи мультфильма говорят на японском. С помощью 3D-анимации и музыки создатели воссоздали атмосферу оригинального советского мультфильма.

Сюжет четырех минутного эпизода под названием «Я нашел друга» рассказывает о знакомстве Гены с ушастым персонажем. Живущий в зоопарке крокодил обнаруживает неизвестного ему зверя в коробке с апельсинами. Гена называет нового приятеля Чебурашкой, потому что тот постоянно «чебурахивается», то есть падает. По ходу сюжета Чебурашка помогает Гене заработать популярность среди посетителей зоопарка. Сначала друзья пытаются нарядиться в популярных животных, но не привлекают внимания. В конце выясняется, что понравиться зрителю можно, оставаясь самим собой.

17 лет назад японская компания SP International выкупила у «Союзмультфильма» права на распространение мультфильмов о приключениях персонажа из книг Эдуарда Успенского до 2023 года. С начала «нулевых» Чебурашка завоевал огромную популярность в Японии. В 2010-м на телеканале TV Tokyo прошел показ 26 серий аниме, а в 2013-м появился полнометражный мультфильм.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Союзмультфильм» и Минздрав представили ролики о профилактике коронавируса.