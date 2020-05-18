Водитель Алибасова согласен продать квартиру внучке Федосеевой-Шукшиной

Водитель и помощник продюсера Бари Алибасова Сергей Моцарь рассказал о предложении внучки Лидии Федосеевой-Шукшиной Анны осуществить сделку купли-продажи недвижимости, ранее принадлежавшей народной артистке РСФСР.

Некоторое время назад 81-летняя вдова культового советского писателя и режиссера Василия Шукшина переписала на нынешнего супруга Алибасова квартиру в Новой Москве. Тот, в свою очередь, передал ее в собственность Моцарю.

По словам последнего, он уже десять лет верно помогает своему шефу в разных ситуациях, в том числе, когда тот угодил в больницу с отравлением чистящим средством, рассказал он в эфире программы «Пусть говорят». Якобы в знак благодарности Моцарь и получил ту квартиру.

С другой стороны, внучка Федосеевой-Шукшиной Анна втихаря продала большую квартиру в Петербурге, и теперь из чувства вины решила вернуть бабушке хотя бы московскую квартиру, пишет Teleprogrammа.Pro.

«Мне звонила Анна. Она изъявила желание выкупить квартиру для семьи Шукшиных. Соответственно, мы уже с ней решим вопрос. Квартира снова будет им принадлежать. Мне она сказала: «Мне перед бабушкой неудобно за питерскую квартиру, я готова выкупить эти апартаменты для нее», — рассказал водитель Алибасова.

Ранее сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал свою версию, кому достанется квартира супруги отца — актрисы Лидии Федосеевой Шукшиной.