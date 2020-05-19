Видео: СОБР задержал мужчину, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы

Злоумышленник около получаса стрелял по прохожим из окна многоэтажки.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует видео задержания мужчины, открывшего стрельбу по прохожим на юго-востоке Москвы.

Около 17.30 по московскому времени из окна жилой многоэтажки, расположенной на улице Малышева, стали раздаваться выстрелы. По словам очевидцев, действо длилось около получаса.

На место происшествия немедленно выехала оперативная группа специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Правоохранители пытались вступить с нарушителем в переговоры, однако тот лишь отмалчивался. Спустя несколько минут бойцы СОБР приняли решение штурмовать квартиру и, спустившись с крыши, ворвались в жилище через окно.

Как заявили позже представители Главного управления Федеральной службы войск Росгвардии по столице, в квартире на момент операции захвата находились 28-летний житель Костромы и 43-летний​ москвич. По версии полицейских, последний и совершал противоправные действия. Уточняется, что на месте преступления был обнаружен предмет, схожий с автоматом по конструкции, и гильзы от патронов.

Соседи злоумышленника отметили, что подобные выходки они наблюдают регулярно. До настоящего времени информации о пострадавших не поступало, однако известно, что на место ЧП выехала бригада скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, открывший стрельбу в одном из московских районов, предположительно, использовал охолощенное оружие.

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