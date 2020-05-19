«Не повторяйте этого дома»: рэпер T-killah пошел на риск и чуть не остался без глаз
Молодой исполнитель провел эксперимент, который едва не привел к трагедии.
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Фото, видео: Instagram @t_killah, tiktok.com/@t_killah
Все ради хайпа — с таким девизом шагает по жизни Александр Тарасов, известный как рэпер T-killah. По крайней мере, так считают его многочисленные фанаты, регулярно наблюдающие за «удивительными» приключениями музыканта.
На сейчас раз исполнитель шокировал публику коротким видео, опубликованным в TikTok. На кадрах — Александр обильно поливает горючей смесью старый ковер и поджигает его прямо на глазах у зрителей.
Казалось бы, что в этом ужасного? Буквально все! Эксперимент «героя» пошел не по плану: в результате неосторожного обращения с огнем артист подпалил собственные брови.
«Я подошел слишком близко. Не ожидал, что огонь будет настолько сильным. Не советуем повторять такое дома!» — подписал пост T-killah.
Впрочем, несмотря на неоправданные риски, всего за несколько часов ролик собрал более 60 000 просмотров.
«Ты просто супер! Но прошу: будь осторожнее!»
«Класс! Огонь, что надо! Береги себя!»
«Эй, ты у нас один! Давай аккуратнее! Но видео — бомба!» — писали восторженные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера T-killah на Бали укусил ядовитый муравей.
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