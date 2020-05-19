Молодой исполнитель провел эксперимент, который едва не привел к трагедии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @t_killah, tiktok.com/@t_killah

Все ради хайпа — с таким девизом шагает по жизни Александр Тарасов, известный как рэпер T-killah. По крайней мере, так считают его многочисленные фанаты, регулярно наблюдающие за «удивительными» приключениями музыканта.

На сейчас раз исполнитель шокировал публику коротким видео, опубликованным в TikTok. На кадрах — Александр обильно поливает горючей смесью старый ковер и поджигает его прямо на глазах у зрителей.

Казалось бы, что в этом ужасного? Буквально все! Эксперимент «героя» пошел не по плану: в результате неосторожного обращения с огнем артист подпалил собственные брови.

«Я подошел слишком близко. Не ожидал, что огонь будет настолько сильным. Не советуем повторять такое дома!» — подписал пост T-killah.

Instagram @t_killah

Впрочем, несмотря на неоправданные риски, всего за несколько часов ролик собрал более 60 000 просмотров.

«Ты просто супер! Но прошу: будь осторожнее!»

«Класс! Огонь, что надо! Береги себя!»

«Эй, ты у нас один! Давай аккуратнее! Но видео — бомба!» — писали восторженные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера T-killah на Бали укусил ядовитый муравей.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
Сексуальная совместимость: С кем нужно строить отношения разным знакам зодиака

Последние новости

2:37
«Не повторяйте этого дома»: рэпер T-killah пошел на риск и чуть не остался без глаз
2:13
ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер
1:46
«Можем многое»: участники Key Buyers Event: Digital Edition обсудили подготовку к международному онлайн-форуму кино и телеиндустрии
1:33
«Вы — звезда!» — Глюкоза поделилась бьюти-лайфхаками
1:06
Специалисты разглядели секретный автомобиль на видео «АвтоВАЗа»
0:44
Более 108 миллионов китайцев посадили на карантин из-за новой вспышки COVID-19

Сейчас читают

Иов-горошник: почему 19 мая не стоит предаваться скептицизму?
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок