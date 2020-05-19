Звезда опубликовала архивные кадры с гастрольного тура, сетуя на самоизоляцию.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @ververa

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева, как и все россияне, сильно расстроилась из-за введения режима самоизоляции и отмены массовых мероприятий. Ведь если для кого-то они — развлечение, то для нее — настоящая работа.

Но что еще остается делать в это нелегкое время, как не перебирать старые фото и видео? Этим на досуге и занялась певица. К слову, архивными кадрами звезда поспешила поделиться и с верными фанатами. В числе прочего, Вера выложила ролик, снятый на камеру смартфона перед началом очередного концерта. В центре композиции — Брежнева в шикарном обтягивающем костюме холодного металлического оттенка, тихо напевающая строчки из песен.

«Предконцертная ностальгия…» — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Всего за несколько часов интересное видео посмотрели почти 600 тысяч человек, а каждый третий не поскупился на теплые слова и похвалил певицу за талант и очень привлекательные формы.

«Ох, сколько смотрю на вас — вы нереальная!»

«Верочка, Вы — великолепны!!! Все впереди!»

«Верунчик, очень скучаем!!! Ты бесподобна, красотка моя!»

«Ну прямо Гостья из будущего! Необычно и мегасексуально!» — поддержали артистку фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал пикантные фото Веры Брежневой, сделанные певицей в самоизоляции.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:54
«Гостья из будущего!» — Брежнева в костюме робота Вертера покорила искушенную публику
3:26
Трикини вместо бикини: коронавирус вызвал революцию в мире пляжной моды
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
2:37
«Не повторяйте этого дома»: рэпер T-killah пошел на риск и чуть не остался без глаз
2:13
ВОЗ предупредила мировые державы об опасности резкого снятия карантинных мер
1:46
«Можем многое»: участники Key Buyers Event: Digital Edition обсудили подготовку к международному онлайн-форуму кино и телеиндустрии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Иов-горошник: почему 19 мая не стоит предаваться скептицизму?
ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок