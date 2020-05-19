Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева, как и все россияне, сильно расстроилась из-за введения режима самоизоляции и отмены массовых мероприятий. Ведь если для кого-то они — развлечение, то для нее — настоящая работа.

Но что еще остается делать в это нелегкое время, как не перебирать старые фото и видео? Этим на досуге и занялась певица. К слову, архивными кадрами звезда поспешила поделиться и с верными фанатами. В числе прочего, Вера выложила ролик, снятый на камеру смартфона перед началом очередного концерта. В центре композиции — Брежнева в шикарном обтягивающем костюме холодного металлического оттенка, тихо напевающая строчки из песен.

«Предконцертная ностальгия…» — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Всего за несколько часов интересное видео посмотрели почти 600 тысяч человек, а каждый третий не поскупился на теплые слова и похвалил певицу за талант и очень привлекательные формы.

«Ох, сколько смотрю на вас — вы нереальная!»

«Верочка, Вы — великолепны!!! Все впереди!»

«Верунчик, очень скучаем!!! Ты бесподобна, красотка моя!»

«Ну прямо Гостья из будущего! Необычно и мегасексуально!» — поддержали артистку фанаты.

Ранее 5-tv.ru показал пикантные фото Веры Брежневой, сделанные певицей в самоизоляции.