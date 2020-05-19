Супруга Петросяна жестко ответила «карантинным критикам» на обвинения

Татьяна Брухунова, как никто другой, знает, что такое хейтерские атаки. А все из-за огромной разницы в возрасте между ней и мужем.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова изрядно устала от хейтеров и завистников, в связи с чем решила раз и навсегда закончить бессмысленные дискуссии о ее «скромном уме» и «заурядной внешности».

Помощница артиста выложила пост в Instagram, где популярно объяснила злопыхателям, что им нужно делать и куда идти, если вдруг захотелось ее оскорбить.

«Господа „карантинные критики“! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т. д. Не позорьте себя и загляните в Vogue. А потом возвращайтесь и, если что-то захотите написать, welcome!» — заявила Татьяна, явно намекая на обложки глянцевого журнала, где регулярно появляются дамы солидного возраста.

Кроме того, Брухунова добавила, что понятия «ум» и «красота» у каждого свои. Но в ее понимании «умная барышня» — априори роковая красотка. Ведь, «если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она настоящая дура».

Instagram @bruhunova

Не ожидав такой эмоции от Татьяны, ее верные фолловеры поначалу даже удивились и долго анализировали пост. Однако вскоре отважились кое-что написать.

«Выглядите прекрасно! Кто все эти люди, что вас оскорбляют?»

«Это просто чудовищно. Таня, не обращайте внимания на ботов!»

«Я, конечно, не поддерживаю такие браки, но вы не заслуживаете такого отношения!» — откликнулись фолловеры в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему молодая жена Петросяна — Татьяна Брухунова — не носит обручальное кольцо.

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