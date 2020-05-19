Те, кто уже принял присягу, в условиях усиленных мер безопасности сдают экзамены в учебных центрах. В Ленинградской области танковые экипажи отрабатывали езду по пересеченной местности, преодоление препятствий и стрельбу по движущимся мишеням.

Все военнослужащие во время экзаменов были в медицинских масках и перчатках, а машины обработали дезинфицирующими растворами. Такие меры будут применяться постоянно, чтобы максимально снизить возможность заражения.

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