В Ленобласти танковые экипажи отработали технику стрельбы по движущимся мишеням
Экзамены для военнослужащих в связи с пандемией COVID-19 проходят согласно эпидемиологическим нормам.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Те, кто уже принял присягу, в условиях усиленных мер безопасности сдают экзамены в учебных центрах. В Ленинградской области танковые экипажи отрабатывали езду по пересеченной местности, преодоление препятствий и стрельбу по движущимся мишеням.
Все военнослужащие во время экзаменов были в медицинских масках и перчатках, а машины обработали дезинфицирующими растворами. Такие меры будут применяться постоянно, чтобы максимально снизить возможность заражения.
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