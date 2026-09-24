Россия стала второй страной по экспорту вооружения в 2025 году

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Всего в мире этого товара было реализовано более чем на 119 миллиардов долларов.

Экспорт российского оружия

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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В 2025 году Россия стала второй страной по экспорту вооружения. Соответствующий анализ был представлен Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Всего в рейтинг попало 20 государств. Россия заняла второй место с объемом поставок в 15 миллиардов долларов, что составило 12,55% от мирового экспорта.

Лидером стали США. Они продали оружия более чем на 44 миллиарда доллара. Это 37,32% от мирового объема экспорта. Замкнула тройку Германия. Ее показатели составили 8,9 миллиарда долларов, что равно 7,45% всего экспорта.

В пятерку вошли также Южная Корея и Франция, а в десятку — Израиль, Италия, Турция, Испания и Китай.

Всего в 2025 году в мире было поставлено вооружения не менее чем на 119,5 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель со времен «холодной войны».

По данным центра, во многом этот рост связан с украинским кризисом. Страны запада, избавившись от устаревших образцов, продав их Киеву, начали масштабные закупки более современного дорогостоящего оружия. При этом в рейтинге учитывались лишь только коммерческие контракты на поставку вооружения и военной техники зарубежным заказчикам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал отечественное оружие уникальным и одним из самых надежных в мире. В оборонной промышленности нашей страны входит более пяти тысяч организаций.

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