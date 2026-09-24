Задержан организатор крупной поставки наркотиков через Россию в ЕС

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Из незаконного оборота изъяли 311,6 килограмма кокаина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Московской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в организации международного канала поставки кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза. При операции было изъято более 311 килограммов наркотика. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения. Его подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным сбытом наркотиков в особо крупных размерах через теневые ресурсы в интернете.

Как сообщили в ФСБ, информация о деятельности подозреваемого была получена в ходе оперативной работы. Мужчину задержали с поличным на территории Московской области во время перевозки крупной партии кокаина.

«Из незаконного оборота изъято 311,6 килограмма кокаина», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают возможных участников преступной схемы и другие обстоятельства дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила подготовку теракта против высокопоставленного чиновника в Москве. По данным ведомства, сотрудники спецслужбы задержали жителя столицы 1993 года рождения, которого подозревают в участии в террористической организации. Следствие считает, что мужчина планировал взорвать автомобиль из кортежа одного из российских чиновников на территории Московского региона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по шести статьям.

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