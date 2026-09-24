Опасная арифметика худеющих: кому подсчет калорий противопоказан

Сводящие с ума диеты на кефире и гречке остались в прошлом. Новое поколение следит за калориями, но, к сожалению, история повторяется — только теперь худеющие доводят себя не голодом, а цифрами.

Неужели проблема в самом методе? Как сбросить вес и не сойти с ума, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины и нутрициолог Анастасия Самойлова.

Кому не подходит подсчет калорий

Как правильно считать калории при похудении и правильном питании: кому гнельзя считать калории, вред для здоровья и психики. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Строгие рамки в еде приводят к психологическим и психическим расстройствам, а также к неврозоподобным состояниям.

Когда человек зациклен на составе своей тарелки, сосредоточен на том, чтобы питание было чистым, а калорий в нем как можно меньше — это нездорово. У этого состояния даже есть название — орторексия. Каким людям тогда не подходит метод подсчета калорий?

«Практически всем, к сожалению. Метод подсчета калорий создан для людей, которым необходимо контролировать потребляемые уровни макро- и микронутриентов именно в определенном количестве. В частности, это спортсмены и люди, которые обладают теми или иными заболеваниями, связанными как раз-таки с переизбытком калорий», — подчеркнула эндокринолог.

В остальных случаях люди должны просто знать, что должно быть в их тарелке, и соблюдать пропорции по клетчатке, белку и углеводам.

«Подсчет калорий все-таки доводит до психологического дискомфорта, потому что мы не всегда имеем под рукой весы, а определять калории даже через приложение — это необъективно, ведь разные продукты имеют разную энергетическую ценность», — подчеркнула врач.

Почему одни срываются, а другие держатся

Как правильно считать калории при похудении и правильном питании: кому гнельзя считать калории, вред для здоровья и психики. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

Конечно, у разных людей расстройство пищевого поведения может начаться по разным причинам, не всегда виноват подсчет калорий.

Вес — это отражение внутреннего мира и базовой биохимии тела. Поэтому, когда человек идет по пути стройности, важно в первую очередь изучить, что внутри: сдать анализы, провести обследование, сделать биоимпеданс.

«Собрав всю эту информацию, изучив, как работает метаболизм, подобрать объективно эффективный метод, который подходит именно вам», — рекомендует Самойлова.

Биоимпеданс — это анализ состава тела. С помощью инструментального метода обследования специалисты смотрят, сколько в теле жировой массы, мышечной массы, сколько воды содержится, а также оценивают состояние скелетной мускулатуры. Это комплексный метод исследования, который помогает оценить состав тела изнутри.

Тогда не придется гадать, поможет ли популярная диета или сведет с ума.

Как понять, что подсчет калорий сводит с ума

Как правильно считать калории при похудении и правильном питании: кому гнельзя считать калории, вред для здоровья и психики. Фото: www.globallookpress.com/Ricardo Demurez

Определить, что выбранная диета начинает вредить психике, можно по нескольким признакам:

Близкие люди начинают беспокоиться: «Ты совсем не ешь», «Эта еда не насытит тебя». В таком случае стоит проверить, есть ли в рационе клетчатка, белки, углеводы. В питании появляется подконтрольный момент — человек ищет именно определенный продукт и не может альтернативно заменить его на другой. Когда в целом начинаются поиски того или иного состава в продуктах, это ненормально. У человека всегда должна быть альтернатива.

«Приехали в кафе или к друзьям, мы не должны просить у них, например, отварить грудку. Мы должны уже интуитивно, с точки зрения опыта и рационального питания, составить тарелку из любых продуктов, которые есть сейчас на момент застолья. Здесь адаптивность должна быть», — объясняет нутрициолог.

Если же человек постоянно ходит со своими контейнерами — это сигнал зависимости, страха сойти с намеченного пути. И это стоит замечать.

Как выйти из режима вечного похудения

Как правильно считать калории при похудении и правильном питании: кому гнельзя считать калории, вред для здоровья и психики. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Худеющим важно заниматься самообразованием — изучением рациональной тарелки, того, как правильно питаться в целом, какие потребности есть у человека в питании. Разобраться с биохимическими процессами хотя бы на базовом уровне.

Организм — это белковая структура, ему нужен белок как строительный материал, нужна энергия из углеводов. Жиры обязательны для гормональной системы, а клетчатка для нормализации микрофлоры и переработки пищи.

«Когда мы знаем базу и что для чего нужно в организме, то у нас меньше шансов уйти в избыток, например, по углеводам. Это очень важно», — уверена Самойлова.

Но как сохранить фигуру и психику после сброса веса, если очень страшно, что он вернется? Речь о ситуациях, когда полки в холодильнике превращаются в набор малокалорийных заменителей обычным сладостям.

Если поддерживать себя витаминами, контролировать анализы, все проходит гладко, даже когда женщина заходит в период менопаузы. Когда есть понимание, что происходит внутри, бесконтрольного набора веса не будет.

«Важно найти эту тонкую грань, успокоиться. За время снижения веса, я понимаю, что бывает страшно вернуться в исходную точку. Но все-таки нужно за этот период не действовать из позиции „Я себя не люблю“, „Я ненавижу свое отражение в зеркале“. Важно за этот период полюбить себя и в весе 100», — подчеркивает врач.

Какие методы похудения не вредят психике

Как правильно считать калории при похудении и правильном питании: кому гнельзя считать калории, вред для здоровья и психики. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Здоровые методы снижения веса — это в первую очередь сбалансированное питание с точки зрения составления приема пищи.

Поможет четкое распределение по методу гарвардской тарелки и следующая градация: 80% продуктов питания за день составляет хорошая еда — полноценные продукты, белковые, с клетчаткой, а 20% можно выделить на сладости.

Также важен баланс воды. Чаще всего люди путают чувство голода с чувством жажды. Если хочется есть, нужно попробовать сначала утолить жажду, а потом уже приступить к приему пищи.

«В плане вычисления калорий хочется сказать, что мы должны в первую очередь ограничить простые углеводы. Даже неважно, сколько у нас, например, калорий. Одна тарелка может содержать в себе хорошие полезные продукты, а вторая — только углеводы и сладости. И, конечно, здесь калораж может быть одинаковый, но польза абсолютно разной», — пояснила нутрициолог.

Состав и объем потребляемой пищи высчитывается индивидуально.

«Я не адепт подсчета калорий, потому что все-таки это для жизни очень-очень сложно. И чаще всего, когда мы зациклены на цифрах, то, конечно, у нас возникают различные расстройства психологические, которые приносят дискомфорт», — резюмировала Самойлова.

Как обмануть организм и похудеть на здоровом питании

Как правильно считать калории при похудении и правильном питании: кому гнельзя считать калории, вред для здоровья и психики. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Разумные методы снижения веса — это не только питание. Это вопрос режима сна, питьевого режима и в целом организации дня.

Например, очень важно соблюдать часы и не заставлять организм ждать. Нужно грамотно составлять рационы и отслеживать время. Ведь организм к определенному часу уже знает, что ему нужно определенное количество инсулина, грелина и лептина.

«Это привычка, организм — это обучаемая система. Диеты все-таки чаще всего у многих не работают, потому что это не их восприятие, не их организация жизни, а навязанное, сформированное мнение», — подытожила эксперт.

Существует определенная последовательность, как договориться с организмом, чтобы похудеть.

Первая порция, которую нужно съесть из завтрака, обеда или ужина, — это порция клетчатки. Она снижает уровень инсулина, помогает подготовить нижние отделы пищеварительного тракта, выработать определенные ферменты и заполнить объем желудка, чтобы для вредной пищи осталось меньше места.

Следующей должна быть белковая пища, потому что протеин — это строительный материал, и для его усвоения требуется достаточно большое количество времени.

Последняя порция — это углеводы. Они дают энергию, очень быстро всасываются.

Идеальный и рабочий метод похудения подбирается индивидуально, с учетом метаболизма, образа жизни и вкусовых предпочтений. Кому-то подойдет питание с точки зрения интервального голодания, кому-то — подсчет калорий, а кому-то — средиземноморский тип питания.

Самое базовое, что должен сделать каждый человек, — это выстроить свой рацион питания по графику. Хаотичное потребление пищи никогда не приведет к стройности и здоровью. Должна быть определенная порция в определенные часы, которые удобны человеку, и уже на основе этого подбирать состав тарелки.