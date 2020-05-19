Видео: Четыре человека погибли в Китае при землетрясении
Вечером в понедельник, 18 мая, на юго-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в провинции Юньнань.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Li Jianan, 5-tv.ru
Четыре человека погибли и 24 получили травмы в результате мощного землетрясения на юго-западе Китая. Об этом сообщили в администрации провинции Юньнань. Подземные толчки магнитудой больше 5,0 начались накануне вечером. Землетрясение застало многих на улице, в магазинах и школах. Однако экстренные службы и сами жители провинции среагировали оперативно: из зданий всех вывели и сопроводили в безопасные места. Это позволило избежать большего числа жертв. Информации о разрушениях пока не поступало.
Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как подвесной мост с сотнями машин неожиданно завибрировал в Китае. Движение сразу было перекрыто, всем машинам пришлось съехать с моста на берег.
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