Видео: Четыре человека погибли в Китае при землетрясении

Четыре человека погибли и 24 получили травмы в результате мощного землетрясения на юго-западе Китая. Об этом сообщили в администрации провинции Юньнань. Подземные толчки магнитудой больше 5,0 начались накануне вечером. Землетрясение застало многих на улице, в магазинах и школах. Однако экстренные службы и сами жители провинции среагировали оперативно: из зданий всех вывели и сопроводили в безопасные места. Это позволило избежать большего числа жертв. Информации о разрушениях пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как подвесной мост с сотнями машин неожиданно завибрировал в Китае. Движение сразу было перекрыто, всем машинам пришлось съехать с моста на берег.