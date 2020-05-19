Вечером в понедельник, 18 мая, на юго-западе Китая произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в провинции Юньнань.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Li Jianan, 5-tv.ru

Четыре человека погибли и 24 получили травмы в результате мощного землетрясения на юго-западе Китая. Об этом сообщили в администрации провинции Юньнань. Подземные толчки магнитудой больше 5,0 начались накануне вечером. Землетрясение застало многих на улице, в магазинах и школах. Однако экстренные службы и сами жители провинции среагировали оперативно: из зданий всех вывели и сопроводили в безопасные места. Это позволило избежать большего числа жертв. Информации о разрушениях пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как подвесной мост с сотнями машин неожиданно завибрировал в Китае. Движение сразу было перекрыто, всем машинам пришлось съехать с моста на берег.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Последние новости

8:48
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
8:39
Видео: Четыре человека погибли в Китае при землетрясении
8:30
Мэр сахалинского города Оха попался с запрещенными к охоте утками
8:21
Ракетной атаке подвергся район «зеленой зоны» Багдада
8:12
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
8:03
Пять трендов макияжа лета-2020, которые вы можете повторить

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
«Было свечение!» — жители Красноярского края сообщили о падении метеорита
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок