В китайской провинции Гуанчжоу подвесной мост, по которому ежедневно осуществляют движение сотни машин, неожиданно завибрировал. Об этом сообщает «Российская газета».

До этого случая твердая конструкция не вызывала опасений. Причина возникших «волн» оказалась проста: на мосту собирались провести плановый ремонт и для этого были установлены дополнительные пластиковые конструкции. Хоть сами они весят немного, но кардинально поменяли аэродинамику сооружения. Мост перестал быть продуваемым и возникла парусность. Даже небольшой ветер стал создавать вибрацию, которую некоторые местные жители приняли за землетрясение.

Движение сразу было перекрыто, всем машинам пришлось съехать с моста на берег. Мост закрыли для устранения неполадок.

Местные СМИ сообщают, что скоро мост будет открыт для движения.

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