Видео: Медведь набросился на жителя Ярославля и прокусил ему бедро

Прохожего чудом удалось спасти случайным очевидцам произошедшего.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Thomas Sbampato, 5-tv.ru

В Ярославле таксиста наградили за спасение прохожего от медведя. Косолапый забрел в город из ближайшей лесополосы и на парковке напал на мужчину. Свидетелем этой сцены стал водитель такси. Он не растерялся, включил фары и начал сигналить, чтобы отпугнуть зверя. А когда медведь убежал, — мужчина отвез пострадавшего в больницу. Врачи зафиксировали легкие рваные раны — не опасные для жизни. Водителю такси выписали премию за спасение человека. А медведь, по словам егерей, после нападения вернулся в лес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Тынде медведь раскопал могилу и откусил покойнику голову. В Амурской области это не первый случай, когда медведи приходят «обедать» на кладбище.

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