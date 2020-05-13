В Тынде медведь напал на могилу недавно похороненного мужчины. Он раскопал землю и даже повредил тело: откусил голову и разодрал грудную клетку. Об этом сообщают Vesti.ru.

Следы медведя обнаружил 9 мая местный охотовед. Он отметил, что тело было захоронено не глубоко — на расстоянии около полутора метров, и хищник пошел на запах.

«Новое кладбище расположено по дороге на аэропорт. Девятого мая мне позвонили из охотнадзора и сообщили о случившемся. В том месте похоронен мужчина, фамилию его сказать не могу. Могила не огорожена, стоит только крест. Судя по всему, родственников у мужчины нет», — уточнила сотрудник пресс-службы городской администрации.

Сообщается, что медведи не в первый раз покушаются на могилы на кладбищах.

Местные власти готовят обращение в прокуратуру о нарушении правил захоронения.

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