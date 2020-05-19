Общественный транспорт в российских регионах перестанет задерживаться. В Курске, Волгограде и Самаре начали тестировать так называемые «зеленые коридоры». Специальная автоматизированная система, связанная с диспетчерской, будет проверять, соблюдается ли график движения. Если транспорт опаздывает, на регулируемых перекрестках будет автоматически включаться разрешающий сигнал светофора. С осени такие «зеленые коридоры» появятся в городах еще 16 регионов. Сейчас система массово применяется только в Москве. По словам экспертов, она полезна для улучшения точности движения транспорта, но пригодна не для всех автомагистралей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге вновь начали ездить некоторые маршрутки.