В трех российских городах начали тестирование специального комплекса, который предполагает приоритетный пропуск автобусов, троллейбусов и трамваев на регулируемых перекрестках.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Общественный транспорт в российских регионах перестанет задерживаться. В Курске, Волгограде и Самаре начали тестировать так называемые «зеленые коридоры». Специальная автоматизированная система, связанная с диспетчерской, будет проверять, соблюдается ли график движения. Если транспорт опаздывает, на регулируемых перекрестках будет автоматически включаться разрешающий сигнал светофора. С осени такие «зеленые коридоры» появятся в городах еще 16 регионов. Сейчас система массово применяется только в Москве. По словам экспертов, она полезна для улучшения точности движения транспорта, но пригодна не для всех автомагистралей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге вновь начали ездить некоторые маршрутки.

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