Глава сельсовета грубо послала односельчан за желание установить памятную табличку

В Астраханской области жители села Килинчи возмутились отказом главы сельсоввета установить памятную доску земляку-ветерану Великой Отечественной. Люди сами собрали деньги, заказали табличку, но чиновница заявила, что разрешения у активистов нет, а без него установить мемориал нельзя. И в выражениях не стеснялась.

«У меня еще не доделан этот парк. Я вложила деньги, чтобы доделать парк детскими снарядами. Сейчас вместо этого у меня кладбище. И стоит памятник не известно кому. Он не герой, просто участник. Таких участников до гребаной матери у меня», — высказалась в адрес людей председатель совета МО «Килинчинский сельсовет» Люция Ахмедова.

«Я позвонила участковому, села в машину разговаривала с участковым. В это время сзади меня, открыв дверь, меня записывали на диктофон. Это было обращение не к народу. Я имела неосторожность сказать громкие слова в порыве эмоции», — пыталась потом оправдаться глава сельсовета.

Чиновница даже не вспомнила о недавнем Дне Победы и не посчитала нужным извиниться перед жителями села за такие слова. Люди уже наняли юристов, чтобы в суде добиться разрешения установить памятную доску ветерану. И попросили разобраться в ситуации губернатора Астраханской области.