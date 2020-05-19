Глава сельсовета грубо послала односельчан за желание установить памятную табличку
Жители села Килинчи изготовили мемориал ветерану Великой Отечественной на собственные деньги. А в итоге им не только отказали, но и откровенно нахамили.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
В Астраханской области жители села Килинчи возмутились отказом главы сельсоввета установить памятную доску земляку-ветерану Великой Отечественной. Люди сами собрали деньги, заказали табличку, но чиновница заявила, что разрешения у активистов нет, а без него установить мемориал нельзя. И в выражениях не стеснялась.
«У меня еще не доделан этот парк. Я вложила деньги, чтобы доделать парк детскими снарядами. Сейчас вместо этого у меня кладбище. И стоит памятник не известно кому. Он не герой, просто участник. Таких участников до гребаной матери у меня», — высказалась в адрес людей председатель совета МО «Килинчинский сельсовет» Люция Ахмедова.
«Я позвонила участковому, села в машину разговаривала с участковым. В это время сзади меня, открыв дверь, меня записывали на диктофон. Это было обращение не к народу. Я имела неосторожность сказать громкие слова в порыве эмоции», — пыталась потом оправдаться глава сельсовета.
Чиновница даже не вспомнила о недавнем Дне Победы и не посчитала нужным извиниться перед жителями села за такие слова. Люди уже наняли юристов, чтобы в суде добиться разрешения установить памятную доску ветерану. И попросили разобраться в ситуации губернатора Астраханской области.
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