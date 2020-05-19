По данным медицинской экспертизы артист употреблял амфетамин.

Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» задержали под наркотиками

Фото: Instagram @antonevent

Актер сериала «Полицейский с Рублевки» Антон Михайленко был задержан в Москве в состоянии наркотического опьянения. Как стало известно 5-tv.ru, в крови артиста были обнаружены следы наркотического вещества амфетамин.

Мужчина 35 лет был задержан сотрудниками полиции, так как его поведение вызывало подозрения. Задержанный оказался известным артистом. Инцидент произошел несколько месяцев назад, однако известно о нем стало только сегодня.

«Полицейские направили 35-летнего актера Антона Михайленко на медицинскую экспертизу, которая показала, что в крови мужчины содержатся следы наркотического вещества — амфетамин. По факту происшествия ведется проверка» — сообщили сайту KP.RU в правоохранительных органах.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Полиция расследует, кто передал запрещенные вещества артисту.

Антон Михайленко известен зрителю по сериалу «Полицейский с Рублевки», где сыграл роль менеджера магазина, а также работам в таких сериалах как «Прокурорская проверка», «Следаки» и «Адвокат». Кроме того, актер работает ведущим корпоративных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти друга рэпера Гуфа. 40-летний Андрей Хайдуров умер предположительно от отравления наркотиками.

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