В Москве умер друг рэпера Гуфа

Друг рэпера Гуфа (известного так же как Алексей Долматов) умер в НИИ Склифосовского накануне вечером. Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной смерти 40-летнего Андрея Хайдурова стало отравление наркотическими веществами.

Мужчина был доставлен медиками «скорой помощи» в больницу еще 9 апреля. Врачи не смогли его спасти.

На прошлой неделе Гуф выпустил монолог-откровение на одном из популярных онлайн-сервисов, в котором рассказал о наркотиках, занимавших в его жизни место какое-то время, о чем сегодня он очень сожалеет и даже испытывает чувство стыда. Именно с этим он связывает свои творческие неудачи и недоработки.