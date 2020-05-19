В Москве умер друг рэпера Гуфа
Андрей Хайдуров был доставлен медиками «скорой помощи» в НИИ Склифосовского еще 9 апреля.
Фото: Instagram @therealguf
Друг рэпера Гуфа (известного так же как Алексей Долматов) умер в НИИ Склифосовского накануне вечером. Как стало известно 5-tv.ru, предварительной причиной смерти 40-летнего Андрея Хайдурова стало отравление наркотическими веществами.
Мужчина был доставлен медиками «скорой помощи» в больницу еще 9 апреля. Врачи не смогли его спасти.
На прошлой неделе Гуф выпустил монолог-откровение на одном из популярных онлайн-сервисов, в котором рассказал о наркотиках, занимавших в его жизни место какое-то время, о чем сегодня он очень сожалеет и даже испытывает чувство стыда. Именно с этим он связывает свои творческие неудачи и недоработки.
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