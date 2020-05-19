Актриса Татьяна Васильева подозревает медсестер в краже телефона

Российская актриса Татьяна Васильева считает, что медсестры украли у нее телефон. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала невестка артистки.

Она сообщила, что к кинозвезде пришли две девушки, представившиеся медсестрами. Они якобы должны были взять у Татьяны Васильевой третий анализ на коронавирус.

«Они вели себя очень странно и неумело. Татьяна вышла в соседнюю комнату, чтобы взять полис, буквально на 30 секунд. После этого она заметила, что у нее украли телефон», — цитирует невестку знаменитости 78.ru.

В настоящий момент Татьяна Васильева выясняет, действительно ли пришедшие к ней в дом девушки были медсестрами. Актриса намерена обратиться в правоохранительные органы.

1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Медики диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. В настоящий момент она лечится дома антибиотиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.