Актриса Татьяна Васильева подозревает медсестер в краже телефона
Звезда планирует выяснить, действительно ли пришедшие к ней домой девушки, имеют отношение к медицине.
Фото: Instagram @vasileva_vtg
Российская актриса Татьяна Васильева считает, что медсестры украли у нее телефон. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала невестка артистки.
Она сообщила, что к кинозвезде пришли две девушки, представившиеся медсестрами. Они якобы должны были взять у Татьяны Васильевой третий анализ на коронавирус.
«Они вели себя очень странно и неумело. Татьяна вышла в соседнюю комнату, чтобы взять полис, буквально на 30 секунд. После этого она заметила, что у нее украли телефон», — цитирует невестку знаменитости 78.ru.
В настоящий момент Татьяна Васильева выясняет, действительно ли пришедшие к ней в дом девушки были медсестрами. Актриса намерена обратиться в правоохранительные органы.
1 мая стало известно, что 73-летняя Татьяна Васильева слегла с температурой и кашлем. Медики диагностировали у актрисы двустороннюю пневмонию. В настоящий момент она лечится дома антибиотиками.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Васильева поразилась масштабу эпидемии, побывав в медучреждении.
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