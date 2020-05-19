В ведомстве уверены, что эта мера поможет снизить количество ДТП и других преступлений.

Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Anju

Минздрав РФ поддерживает предложение повысить возрастной ценз на продажу алкоголя в России с 18 лет до 21 года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, такая мера способствовала бы снижению не только рисков для здоровья россиян, но и уменьшению количества ДТП и других преступлений, часто совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», — сказал заместитель главы ведомства.

Ранее сенатор Валерий Рязанский сообщил, что Совет Федерации намерен рекомендовать правительству повысить возраст для продажи спиртного с 18 лет до 21 года. По мнению члена Совфеда, такая мера имеет особую актуальность в период пандемии коронавируса, когда нужно повышать иммунитет. Идею уже оценили в Госдуме. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, а ныне парламентария Геннадия Онищенко, мера действительно необходимая, но она может столкнуться с алкогольным лобби.

Ранее нарколог рассказал 5-tv.ru, нужно ли поднимать возраст продажи алкоголя до 21 года.

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