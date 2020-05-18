Что ждать от ретроградной Венеры и как она влияет на личную жизнь?

Планета Венера продолжает ретроградное движение, которое началось 13 мая и продлится до 25 июня. Считается, что этот период оказывает значительное влияние на личную жизнь любого человека.

Ретроградное движение означает движение в противоположном направлении. Венера же была названа древними астрономами в честь богини любви и красоты из Римского пантеона. Ее еще называют Вечерней или Утренней звездой — она лучше всего видна незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца.

По мнению астрологов, ретроградная Венера вызывает некоторое торможение, застой в делах — личных и финансовых, а потому рекомендуется не спешить с принятием решений в этих сферах.

Текущие личные отношения

Опасность этого периода кроется в том, что человеку вдруг может показаться, что пора порвать со своим партнером и «перелистнуть страницу». Однако лучше все же дождаться окончания ретроградной Венеры и уже тогда сделать ответственный шаг или передумать.

Прошлые личные отношения

В этот момент также может появиться желание разворошить прошлое, покопаться в себе и усомниться, а может быть стоило сохранить близкую связь с прежним партнером? Это все влияние ретроградной Венеры, которая словно испытывает волю человека. Нужно легко расставаться с прошлым.

Конечно же, не стоит доводить ситуацию до абсурда, и если на чашку кофе в кафе пригласил бывший однокурсник, то, пожалуй, согласиться стоит.

Тельцы и Весы — вот любимчики Венеры, а потому ее влияние на них и помимо ретроградного периода особенно велико.

Остальным знакам зодиака желательно запастись терпением и не выплескивать свои эмоции, и ни в коем случае не ругаться с близкими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сулят планеты знакам зодиака с 18 по 24 мая.