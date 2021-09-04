ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Астрологи утверждают, что далеко не всем людям полезно экономить. Есть те, кому нужно учиться тратить и ни в коем случае не откладывать больших сумм.

Телец

Представители этого знака умеют зарабатывать, но не умеют тратить деньги на развлечения. Тельцам рекомендуется добавить легкости и беззаботности в свою жизнь. Не нужно откладывать на черный день, выжидать подходящего момента. Этот момент происходит сейчас.

Рак

Можно сказать, что Раки живут ради денег. Они умело создают капитал. Но периодически им стоит спускать определенную сумму на веселье и тратиться на благотворительность. Лучше всего завести себе привычку: ежемесячно тратить на приятные вещи 10-15% дохода.

Козерог

Если Козероги не откажутся постоянно накапливать и экономить, они превратятся в скучных собеседников. Траты эти люди воспринимают болезненно, будто отрывают деньги от сердца. Чтобы не стать черствыми сухарями, им нужно использовать все возможности для радости.

Скорпион

Душевное спокойствие одного из самых экономных знаков завязано на деньгах. Чем их больше, тем жизнь кажется полнее. Заставить Скорпионов тратить деньги могут только супруг или друг-транжира. Астрологи советуют им завести такого, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни.

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