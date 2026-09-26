Лавров: «Среди стран-членов ЕС и НАТО видны метастазы нацизма»

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 1 384 0

Глава российского МИД заявил, что это наблюдение его настораживает.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Метастазы нацистской идеологии прослеживаются внутри государств — членов Евросоюза и НАТО, в том числе в странах Прибалтики и Германии, что особенно настораживает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы также акцентировали важность бескомпромиссной борьбы с проявлениями неонацизма, в первую очередь на Украине, но не только. Потому что метастазы этой человеконенавистнической идеологии сейчас видны и в других странах нашего континента, прежде всего, среди членов Евросоюза и НАТО, в Прибалтике, но и в Германии тоже. Вот это особенно настораживает», — сказал Лавров.

Кроме того, министр рассказал о других мероприятиях российской делегации в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. По его словам, состоялись встречи в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Группы друзей в защиту Устава ООН. Лавров также сообщил о начале совместной с Белоруссией работы над подготовкой Евразийской хартии многообразия и многополярности.

Больше новостей — в мессенджере Пятого канала МАКС.

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