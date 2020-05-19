Как в России отметили День пионерии?
Коронавирус внес коррективы в традиционное празднование.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гращенков, 5-tv.ru
Сегодня в России отмечают День пионерии. Собраться на торжественных линейках из-за коронавируса не получилось, зато коммунисты организовали интернет-перекличку по всей стране. И даже устроили прием школьников в пионеры — онлайн. Соблюсти все необходимые формальности, зачитать торжественную клятву и сыграть гимн удалось удаленно. А красные пионерские галстуки повязали уже на местах.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Петербург отметит 317-й день рождения в условиях пандемии COVID-19. В праздничных мероприятиях 27 мая примут участие многие отечественные и зарубежные артисты.
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