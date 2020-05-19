Как Петербург отметит 317-й день рождения в условиях пандемии COVID-19

Празднование 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга 27 мая в этом году пройдет в режиме онлайн из-за ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавируса.

Программа включает в себя онлайн-шоу DrumПарад, в котором примут участие тысячи лучших барабанщиков со всего мира и самые титулованные оркестры. Как рассказал «Петербургскому дневнику» режиссер главных городских мероприятий города на Неве Валерий Ткаченко, музыканты попытаются установить мировой рекорд — сделать самую массовую игру на барабанах в Zoom. Грандиозное шоу объединит барабанщиков из Северной столицы, Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, а также из Прибалтики — Эстонии и Латвии.

Кроме того, в Петропавловской крепости состоится гала-концерт #Петербург317, который, впрочем, также не удастся увидеть вживую из-за ограничения массовых мероприятий в городе. В числе участников выступлений — звезда мировой сцены скрипач Эдвин Мартон.

В связи со 180-летием со дня рождения Петра Ильича Чайковского первый концерт композитора исполнят победитель молодежного «Евровидения» классической музыки Иван Бессонов и оркестр «Таврический», уточняет 78.ru. В празднике также примет участие ведущий танцовщик Мариинского театра, хореограф Юрий Смекалов, который представит фрагмент из балета «Три товарища».

По онлайн-мосту с Москвой Светлана Феодулова — певица, обладающая самым высоким голосом в мире — повторит свой рекорд и исполнит «Турецкий марш» Моцарта в темпе 13 нот в секунду.

Особый сюрприз для петербуржцев готовит знаменитая семья Боярских. Кроме того, к проекту присоединятся Игорь Корнелюк, Юрий Гальцев, Алиса Вокс, Марсель, Евгения Зима и Джей Мар.

При этом будут соблюдены все нормы санитарно-эпидемиологического надзора. В частности, в Петропавловской крепости установят специальную палатку для проведения термометрии, а всем задействованным в праздничных мероприятиях будут выданы средства индивидуальной защиты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 11 мая продлил ограничительные меры в городе до 31 мая.

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