Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку безлюдной местности возле деревни Захарово в Клинском районе Московской области. ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

В Министерстве обороны подтвердили факт ЧП и рассказали, что экипаж винтокрылой машины погиб от полученных ранений. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было.

Сейчас к месту жесткой посадки вертолета вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.