Экипаж жестко севшего в Подмосковье Ми-8 погиб — Минобороны
По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков
Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку безлюдной местности возле деревни Захарово в Клинском районе Московской области. ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
В Министерстве обороны подтвердили факт ЧП и рассказали, что экипаж винтокрылой машины погиб от полученных ранений. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было.
Сейчас к месту жесткой посадки вертолета вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.
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