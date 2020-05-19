Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области. ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным Минобороны, экипаж винтокрылой машины от полученных ранений погиб. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.