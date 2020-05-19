ЧП произошло около 21 часа во вторник, 19 мая.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Московской области. ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

По данным Минобороны, экипаж винтокрылой машины от полученных ранений погиб. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

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