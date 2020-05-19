В результате ЧП, по предварительным данным, погибли три человека.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Брага

5-tv.ru публикует фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Подмосковье. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли три человека.

Военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку безлюдной местности возле деревни Захарово в Клинском районе Московской области. ЧП произошло вечером во вторник, 19 мая. Судя по имеющимся в распоряжении 5-tv.ru кадрам, вертолет рухнул в болото и перевернулся.

5-tv.ru

В Министерстве обороны подтвердили факт ЧП и рассказали, что экипаж винтокрылой машины погиб от полученных ранений. По предварительной информации, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было.

5-tv.ru

Сейчас к месту жесткой посадки вертолета вылетела комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

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