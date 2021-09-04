Анна Семенович показала фото времен, когда у нее «еще не было груди»

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Карина Бернтгольц
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В подписи к снимку артистка призналась, что ей «даже не верится», что она могла так выглядеть.

Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала в Instagram неожиданное фото. Бывшая солистка группы «Блестящие» показала, как выглядела в детстве. В сторис она выложила архивный снимок, на котором позирует в купальнике на морском побережье рядом с неким мальчиком.

Глядя на кадр, фаты обратили внимание, что детская фигура звезды сильно отличается от той, которой она славится сейчас. Семенович известна своими «аппетитными» формами и, в частности, пышным бюстом. А вот в юном возрасте на удивление, этого о ней было сказать нельзя.

Это заметила и сама артистка. В подписи к посту она призналась, что не может поверить в то, что когда-то так выглядела.

«А тогда еще не было груди, даже не верится», — отметила поп-дива.

Instagram @ann_semenovich

Фанаты разделили ее эмоции, однако в то же время признали, что и в детстве Семенович была красоткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович призналась, сколько страданий и слез доставила ей большая грудь.

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