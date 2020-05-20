Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт впервые стал отцом
О радостном событии сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
Фото: Instagram @usainbolt
Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт впервые стал отцом. Его возлюбленная Каси Беннетт родила дочь.
О радостном событии в Twitter сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс и поздравил семью с пополнением.
«Поздравляю нашу легенду спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением дочери», — написал политик в соцсети.
33-летний Усэйн и его супруга Каси состоят в отношениях уже пять лет. Сейчас пара живет на Ямайке и часто путешествует.
Усэйн Болт — титулованный легкоатлет, рекордсмен по прозвищу «молния», который специализируется преимущественно на коротких дистанциях. Спортсмен считается самым быстрым человеком мира.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в семье боксера Александра Поветкина родился сын.
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