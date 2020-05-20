Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт впервые стал отцом

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт впервые стал отцом. Его возлюбленная Каси Беннетт родила дочь.

О радостном событии в Twitter сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс и поздравил семью с пополнением.

«Поздравляю нашу легенду спринта Усэйна Болта и Каси Беннетт с рождением дочери», — написал политик в соцсети.

33-летний Усэйн и его супруга Каси состоят в отношениях уже пять лет. Сейчас пара живет на Ямайке и часто путешествует.

Twitter @AndrewHolnessJM

Усэйн Болт — титулованный легкоатлет, рекордсмен по прозвищу «молния», который специализируется преимущественно на коротких дистанциях. Спортсмен считается самым быстрым человеком мира.

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