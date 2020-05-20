Градозащитники винят местные власти. Говорят, охраной памятников никто не занимается, в заброшенные дома может проникнуть кто угодно.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, 5-tv.ru

Следственный комитет заинтересовался регулярными пожарами в историческом центре Новой Ладоги. Это город в Ленинградской области, основанный в одно время с Петербургом по указу Петра I в 1704 году.

В выходные там сгорели сразу два объекта культурного наследия — Дом купца Шабанина и Казарма для рабочих Винного склада. Оба здания построены в XIX веке. И за последние несколько лет, таким образом, уничтожены не менее четырех памятников деревянного зодчества. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова побывала в зоне культурного бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар произошел при испытании прототипа корабля Starship Илона Маска в Техасе. Возгорание возникло после включения двигателя. По предварительной версии, ЧП случилось из-за утечки одного из компонентов топлива.

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