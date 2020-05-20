В Петербург вернулись археологи, занимавшиеся раскопками рядом с древним городом Ур
Специалисты называют эту экспедицию прорывом для российской науки и культурной дипломатии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Klaus-Dietmar Gabbert, 5-tv.ru
В Петербург из Ирака вернулись археологи, которым посчастливилось поработать на одном из крупнейших поселений старовавилонской эпохи. Причем во время пандемии. Первый сезон раскопок начат в телль Дехайла, который расположен недалеко от древнего Ура, легендарного города Двуречья.
Специалисты называют эту экспедицию прорывом для российской науки и культурной дипломатии. Никогда еще наши археологи не работали там, где может храниться древнейший архив клинописи. Но дорога домой заняла у них почти месяц. О поисках, находках и возвращении, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ученые обнаружили 12 древних кораблей с ценными артефактами. Все судна принадлежат к разным эпохам. Самое древнее затонуло в III веке до нашей эры.
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