Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин из-за пандемии COVID-19
Уже три недели въезд в село Сильди и выезд из него запрещен.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Родовое село действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова закрыли на полный карантин из-за пандемии COVID-19. С 1 мая в Дагестане запрещено въезжать в населенный пункт Сильди и выезжать из него. Причина таких строгих ограничительных мер — вспышка коронавирусной инфекции в местном районном центре Агвали. Об этом сообщил глава администрации поселения, дядя борца смешанных Абдурахман Абдурахманов в интервью для «Ленты.ру».
В беседе с корреспондентом мужчина пожаловался на перебои с поставкой продуктов. Он сообщил, что в настоящий момент жители вынуждены питаться едой из своих запасов, однако они могут скоро закончиться, и тогда ситуация усугубится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прокомментировал сложную эпидемиологическую ситуацию в Дагестане, где каждый день подтверждаются все новые и новые случаи COVID. По словам главы РФ, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается непростой как минимум по двум причинам: надежда местного населения на самолечение и запоздалое обращение за медицинской помощью.
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