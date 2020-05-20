Уже три недели въезд в село Сильди и выезд из него запрещен.

Родовое село Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин из-за пандемии COVID-19

Фото: Известия / Алексей Майшев

Родовое село действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова закрыли на полный карантин из-за пандемии COVID-19. С 1 мая в Дагестане запрещено въезжать в населенный пункт Сильди и выезжать из него. Причина таких строгих ограничительных мер — вспышка коронавирусной инфекции в местном районном центре Агвали. Об этом сообщил глава администрации поселения, дядя борца смешанных Абдурахман Абдурахманов в интервью для «Ленты.ру».

В беседе с корреспондентом мужчина пожаловался на перебои с поставкой продуктов. Он сообщил, что в настоящий момент жители вынуждены питаться едой из своих запасов, однако они могут скоро закончиться, и тогда ситуация усугубится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прокомментировал сложную эпидемиологическую ситуацию в Дагестане, где каждый день подтверждаются все новые и новые случаи COVID. По словам главы РФ, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается непростой как минимум по двум причинам: надежда местного населения на самолечение и запоздалое обращение за медицинской помощью.

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