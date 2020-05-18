Путин назвал две причины непростой ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент РФ поручил предоставить республике всестороннюю дополнительную помощь по борьбе с COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается непростой как минимум по двум причинам: надежда местного населения на самолечение и запоздалое обращение за медицинской помощью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством и общественностью республики.
«Несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто», — сказал он.
По данным главы государства, в республике «фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений, в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой».
Президент поручил «подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану».
«Всю поддержку — и финансовую, и материальную, и кадровую — республика обязательно получит», — подчеркнул он.
Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались более 40 медиков. По состоянию на 17 мая, число местных жителей с подтвержденным диагнозом коронавирус и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них проходят лечение в медучреждениях.
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