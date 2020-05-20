Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Министр обороны Чехии заявил, что военное ведомство не вправе передать демонтированный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу, поскольку он не является собственностью министерства обороны.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ondrej Deml, 5-tv.ru
Прага не может передать России снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом заявили в Минобороны Чехии в ответ на запрос главы нашего оборонного ведомства Сергея Шойгу.
Все дело в принадлежности монумента — он считается собственностью района Праги, чьи власти и решили его демонтировать. И согласно чешским законам, памятник Коневу нельзя включить в список воинских захоронений.
Уладить проблему могут консультации между дипломатами наших стран. Памятник маршалу Коневу был снесен в начале апреля. Это вызвало критику не только Москвы, но и президента Чехии. Милош Земан назвал инцидент «глупостью со стороны незначительных политиков».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что парламент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге. Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип уверен, что это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.
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