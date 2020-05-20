Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Прага не может передать России снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом заявили в Минобороны Чехии в ответ на запрос главы нашего оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Все дело в принадлежности монумента — он считается собственностью района Праги, чьи власти и решили его демонтировать. И согласно чешским законам, памятник Коневу нельзя включить в список воинских захоронений.

Уладить проблему могут консультации между дипломатами наших стран. Памятник маршалу Коневу был снесен в начале апреля. Это вызвало критику не только Москвы, но и президента Чехии. Милош Земан назвал инцидент «глупостью со стороны незначительных политиков».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что парламент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге. Первый заместитель палаты депутатов Войтех Филип уверен, что это была спланированная акция, направленная на ухудшение отношений между двумя странами.