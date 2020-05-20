Звезду «Великолепного века» назвали законодательницей новой моды
Поклонников и фэшн-экспертов восхитил выходной образ Мерьем Узерли.
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Фото, видео: Instagram @meryemuzerlimeryem
Немецко-турецкую актрису Мерьем Узерли назвали законодательницей моды сезона этого года. К такому выводу пришли пользователи Instagram и увидевшие ее последние снимки знатоки моды. Звезда сериала «Великолепный век» выложила два фото с прогулки, на которых появилась вместе с шестилетней дочерью Ларой.
На Мерьем кожаный тренч винного оттенка, черные колготки, клетчатый плащ и круглые очки. Под стать актрисе одета и ее дочь. Под джинсовой курточкой на ней вишневое платье в клетку и колготки того же оттенка, что и тренч матери. Увидевшие снимки сошлись во мнении, что выбранная Узерли цветовая гамма станет одной из изюминок 2020 года.
Актерская карьера Мерьем началась в пять лет, когда она вышла на сцену детского театра. Славу ей принес сериал «Великолепный век», после которого актрису назвали эталоном красоты. На пике популярности актриса бросила съемки в проекте, который прославил ее на весь мир. Узерли сделала это после того, как отец ее ребенка бросил девушку на четвертом месяце беременности. Впоследствии она завоевала популярность как на экране, так и в Instagram.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мерьем Узерли впервые за долгое время опубликовала фото с дочерью.
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