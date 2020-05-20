Специалисты проанализировали рынок интернет-магазинов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Monika Skolimowska, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Самое популярное развлечение у москвичей на самоизоляции — компьютерные игры. Аналитики интернет-магазинов подсчитали — онлайн-продажи приставок в столице за время пандемии выросли в шесть раз!!! Кроме того, москвичи стали чаще переводить средства в виртуальную валюту, за которую можно купить снаряжение для персонажей.

Стабильным остался спрос на бытовую технику и гаджеты. Как выяснили журналисты Аргументов и Фактов, пандемия не повлияла на этот сегмент рынка. Эксперты это связывают с тем, что люди все же не опасаются потерять доход — усиленные меры все равно отменят и работа найдется всем.

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