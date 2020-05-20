Американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась для собственного бренда одежды вместе со своим супругом бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. На снимках пара позирует в костюмах с одинаковыми принтами. На одном кадре Эмили предстала в расстегнутой рубашке на голое тело. Так что подписчики могут оценить пикантные формы модели. На другом снимке Себастьян держит свою супругу на руках. Фото Эмили выложила в свой профиль в Instagram.

На официальном сайте бренда костюмы представлены в двух расцветках. Стоимость одного комплекта составляет 205 долларов (14,8 тысячи рублей).

Instagram @emrata

Подписчики оценили новую коллекцию Эмили Ратаковски и добавили, что пара мило смотрится вместе.

«Это очень мило»;

«Вау, мне точно нужна это одежда»;

«Эти пижамы идеальны»;

«Вы такие классные», — написали фолловеры.

Эмили Ратаковски не первый раз снимается для своего бренда Inamorata. В прошлый раз модель позировала в бикини с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмили Ратаковски показала интимное фото с мужем.