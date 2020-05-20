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Сбербанк предлагает пенсионерам переходить на бесконтактную и онлайн оплату товаров и услуг

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Это не только безопасно — нет риска заразиться, но и удобно, ведь оплата проходит мгновенно.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Пандемия коронавируса негативно сказалась на людях старшего возраста, которые из-за режима самоизоляции вынуждены отказываться от своих привычек. Платить за квартиру, приходя в офис банка, или покупать продукты в супермаркете. И обязательно используя наличные. Но в сегодняшних эпидемиологических условиях покидать квартиру опасно, а на купюрах скапливаются бактерии и микробы.

Сбербанк предлагает пенсионерам переходить на бесконтактную оплату или оплату онлайн. Это гораздо безопасней, даже если вы лично пришли в магазин — оплата производится одним касанием. А с мобильными сервисами из дома можно вообще не выходить — оплатить счета и доставку продуктов через специальное приложение Сбербанк-онлайн. Это не только безопасно, нет риска заразиться, но и удобно оплата проходит мгновенно, все квитанции сохраняются.

«В мобильном приложении собраны все основные операции, которые раньше можно было сделать только в отделении банка. Например, совершать различные переводы, оплачивать услуги ЖКХ и многое другое. И даже если вы не успели забрать свою карту из отделения, вы можете активировать ее через Сбербанк-онлайн, загрузив в телефон, и сразу же ей пользоваться. А саму карту сможете забрать позже — тогда, когда вам будет удобно. Сейчас это очень актуально», — объясняет директор проектов Ирина Клиняева.

Пожилым людям бывает сложно разобраться, как оплачивать товары и услуги картой или даже онлайн. Поэтому для них работает «горячая линия» Сбербанка — телефонный номер 900. Специалисты проконсультируют, как настроить приложение и как им пользоваться. Помочь пенсионерам перейти на самый безопасный способ оплаты могут и их дети и внуки, чтобы не беспокоится о том, что родители и бабушки с дедушками нарушают самоизоляцию ради похода в банк или магазин.

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