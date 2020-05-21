Видео: группа неопознанных летающих объектов замечена в небе над Бразилией

Жители Бразилии стали свидетелями появления нескольких летающих объектов неизвестного происхождения в ночном небе, сообщает 360tv.ru. Очевидцы зафиксировали происходящие на камеры и выложили кадры в сеть.

По заверениям граждан, НЛО не впервые появляется в южном регионе. Однако на сей раз это была не банальная «тарелка», а сразу несколько огненных шаров, курсировавших по странной траектории. Как следует из видео, опубликованного в интернете, необычные объекты синего, красного и желтого цветов образуют причудливые узоры, выстраиваясь то в «шеренгу», то образуя треугольник. А в какой-то момент они и вовсе начинают «танцевать».

Очевидцы отмечают, что вскоре НЛО приметили и военные. По их словам, специальные отряды в считанные минуты организовали охоту на непрошенных гостей и ловко их обстреляли прямо из боевых самолетов.

«Есть сообщения, что нечто упало в озеро. Но это точно не похоже на спутник!»

«Боже, неужели за нами снова следят?»

«Эти шары прекрасны! Но мне почему-то становится не по себе!»

«Я их видела! Они действительно были!» — открыто дискутировали пользователи сети и очевидцы.

Позже, в издании UOL появилась информация, что якобы обстрелянный объект все же имел земное происхождение. Однако власти страны отказываются давать какие-либо конкретные комментарии по этому поводу. По информации СМИ, водоем, в который, по слухам, упали обломки неизвестного летательного аппарата, до сих пор охраняют военные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США рассекретили отчеты летчиков о «встречах» с НЛО.